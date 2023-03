Neuburger Gymnasiast ist bei Chemie-Olympiade unter den Besten Bayerns

Felix Silbernagl vom Neuburger Descartes-Gymnasium hat sich für die dritte Runde der Internationalen Chemie-Olympiade qualifiziert. Damit gehört er zu den Besten Bayerns.

Felix Silbernagl, der am Neuburger Descartes-Gymnasium die Klasse 10+c besucht, nimmt in diesem Schuljahr das erste Mal und noch dazu sehr erfolgreich an der Chemie-Olympiade teil. Die International Chemistry Olympiad, wie sie auch genannt wird, ist laut Mitteilung der Schule ein jährlich stattfindender Wettbewerb, an dem aktuell Schülerinnen und Schüler aus 85 Ländern teilnehmen. In Deutschland erfolgt die Qualifikation für diese Olympiade in vier Runden anhand von Fragestellungen in Theorie und Praxis rund um das Fach Chemie. In den höheren Runden lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auch andere Chemiebegeisterte aus ganz Deutschland kennen.

Über die Sommerferien hat Felix die Aufgaben der ersten Runde der Chemie-Olympiade, die vom Stoffumfang und Schwierigkeitsgrad zum Teil weit über den Schulstoff hinausgehen, zu Hause bearbeitet. Kurz nach den Sommerferien wurden die Aufgaben der ersten Runde dann von seinem Betreuungslehrer Markus Helldobler korrigiert und die Ergebnisse an die Wettbewerbsleitung weitergegeben.

Mit der bestandenen ersten Runde hat sich Felix für die zweite Runde qualifiziert: eine dreistündige Klausur, die für Felix Anfang Dezember am Descartes-Gymnasium stattfand. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen dort durfte er später am Bayerischen Landesseminar der Chemie-Olympiade teilnehmen, das vom 12. bis 15. Februar in Altötting und Burghausen stattfand.

Auf dem Programm des Landesseminars standen unter anderem eine Besichtigung des Wacker-Werkes in Burghausen, praktisches Arbeiten im Chemielabor, ein Experimentalvortrag (Festvortrag), die Vorbereitung auf höhere Runden der Chemie-Olympiade und eine Stadtbesichtigung in Altötting.

Inzwischen ist klar, dass sich Felix auch für die dritte Runde qualifiziert hat und somit zu den acht besten bayerischen Schülerinnen und Schülern der Chemie-Olympiade gehört. Diese Runde findet nun bundesweit als Auswahlseminar vom 3. bis zum 10. März in Göttingen mit Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland statt. Das Descartes beglückwünscht Silbernagl zu diesem großen Erfolg und drückt ihm fest die Daumen, dass er es auch noch in die vierte und letzte Runde in Kiel schafft.

Es wird natürlich spannend und heiß umkämpft, denn die Aufgaben werden von Mal zu Mal schwieriger, und letztendlich dürfen aus ganz Deutschland nur vier Schülerinnen und Schüler am internationalen Finale der Chemie-Olympiade in Zürich in der Schweiz teilnehmen. (AZ)