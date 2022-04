Neuburg

13:21 Uhr

Neuburger haben künftig mehr Freiheiten bei Zäunen

In Neuburg haben Bürgerinnen und Bürger ab sofort bei ihren Zäunen mehr Freiheiten. Allerdings müssen Nachbarn zustimmen und der Zaun darf die Sicht im Straßenverkehr nicht behindern.

Plus Zäune in unterschiedlicher Höhe und Machart sind in Neuburg nun einfacher umsetzbar. Darauf einigt sich der Bauausschuss. Entscheidend ist nun unter anderem die Zustimmung des Nachbarn.

Von Anna Hecker

Wie hoch sollen Gebäude in den Neuburger Wohnsiedlungen sein und wie die Zäune beschaffen, die die Bauten umgeben? In der jüngsten Sitzung des Neuburger Bauausschusses drehten sich viele Fragen um das künftige Stadtbild. Entscheidungen dazu mussten allerdings zum Teil noch vertagt werden.

