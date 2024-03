Neuburger Haushalte bekommen digitale Zähler: So profitieren Kunden

7500 Haushalte im Stadtgebiet Neuburg erhalten in den kommenden Jahren digitale Zähler. Sowohl die Stadtwerke als auch Kundinnen und Kunden sollen profitieren.

Die Neuburger Stadtwerke digitalisieren die Zähler für Wasser, Strom, Gas und Wärme. In insgesamt rund 7500 Haushalten im Stadtgebiet werden in den kommenden Jahren die Geräte ausgetauscht. Dies wurde im Rahmen der nicht öffentlichen Werkausschusssitzung am Dienstag bekannt. Sowohl die Stadtwerke als auch Kundinnen und Kunden sollen von den aus der Ferne auslesbaren Zählern profitieren.

In Neuburg werden zunächst digitale Wasserzähler verbaut

Zunächst konzentrieren sich die Verantwortlichen auf den Austausch der Wasserzähler. Sobald die ersten neuen Geräte lieferbar sind, was wohl zur Jahresmitte der Fall sein wird, sollen sie verbaut werden, erklärt Werkleiter Ernst Reng auf Nachfrage unserer Redaktion. Kundinnen und Kunden werden nach seinen Angaben keinen zusätzlichen Aufwand haben. Der Austausch erfolgt im Rahmen der bestehenden Eichfristen von sechs Jahren. Die Kosten werden über den Wasserpreis abgedeckt. Nach und nach sollen auch die Messgeräte für Strom, Gas und Wärme gewechselt werden.

Künftig braucht es dann keinen Ableser mehr, die Daten werden automatisch per Funk übertragen. Die Geräte generieren außerdem Warnungen, wenn beispielsweise der Verdacht auf einen Rohrbruch oder sonstige Probleme besteht. Alle Vorschriften zum Datenschutz werden eingehalten, betont Reng.

