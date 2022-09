Neuburg

17:30 Uhr

Neuburger Hochzeitsmesse gibt viel Inspiration für den „schönsten Tag“

Plus In der Neuburger Altstadt findet die Hochzeitsmesse statt und zieht zahlreiche Besucher an. Von Brautkleidern bis zur Kinderbetreuung wird alles für den perfekten Tag angeboten.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Sie sagt „Ja“, er sagt „Ja“, Tränen in den Augen, eine rauschende Feier schließt sich an und macht den „schönsten Tag im Leben“ perfekt. Doch bis es so weit ist und eine Hochzeit gut organisiert stattfinden kann, ist meist eine monatelange, aufwendige Planung notwendig – und an jedes kleine Detail zu denken. Inspiration für den besonderen Tag fanden zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Sonntag bei der Neuburger Hochzeitsmesse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen