Neuburger Initiative will Existenzgründern helfen

Gründernetzwerk formiert sich in Neuburg und will bei Existenzgründungen beistehen. Damit soll die Gründerszene in Neuburg belebt und gefördert werden.

Der Weg in die Selbstständigkeit ist wahrlich nicht einfach. Mit einer guten Geschäftsidee oder einem neu entwickelten Produkt alleine ist es nicht getan. Auf dem Weg zur Selbstständigkeit warten einige Stolpersteine, die man als Existenzgründer oft gar nicht überblickt. Nun will eine Neuburger Initiative in diesem Bereich helfen. Am 28. März ist es so weit. Um 19 Uhr wird die Initiative Gründernetzwerk Neuburg mit einer Auftaktveranstaltung in den Räumen der Maschinenringe Deutschland der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ein Zusammenschluss von Experten und Expertinnen hat sich zum Ziel gesetzt, potentiellen Existenzgründern in Neuburg mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Außerdem wollen sie neugierig machen auf Selbstständigkeit und Unternehmertum. So manche gute Idee braucht lediglich den richtigen Anschub. Viele gute Ideen bleiben wegen mangelnder unternehmerischer Expertise auf der Strecke. Das Gründernetzwerk will helfen, dies zu ändern.

Gründernetzwerk will Existengründern in Neuburg auf vielfältige Weise helfen

Um die Gründerszene in Neuburg zu beleben und zu fördern haben sich, unter dem Dach des Kreativraums "das otto", der dazugehörende Verein, die Aktiv-Senioren Bayern e.V., die Maschinenringe Deutschland GmbH, die Sparkasse Neuburg-Rain, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Johannes Geier und die Unternehmerin Isabella Ledl zusammengetan. In der Schmidstraße treffen potenzielle Gründer auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz, egal, ob es um Finanzierungsmöglichkeiten oder um die Unternehmensführung mit allen betriebswirtschaftlichen Aspekten geht. Das Gründernetzwerk wird zudem passiv unterstützt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, von der IHK und der Handwerkskammer der Region sowie von der Agentur für Arbeit Neuburg und von der Technischen Hochschule Ingolstadt.

"Wir werden fördern und fordern", erklärte Gerhard Stiglmair, der im Vorstand des Vereins "das otto" aktiv ist. Ratgeber und Motivator zugleich wolle das Gründernetzwerk sein und dabei mit allen relevanten Stellen zusammenarbeiten. Damit soll ein Netzwerk für Jungunternehmer und natürlich Unternehmerinnen geboten werden. "Wir evaluieren, motivieren, durchleuchten, unterstützen, lenken und begleiten." Und das nicht nur in der akuten Gründungsphase, so Sandra Siebenhüter, Vorsitzende des Vereins "das otto". Egal, ob Businessplan oder Finanzierung, ob Steuerfragen oder Prozess- und Organisationsplanung. Für alle Bereiche sei Expertise vorhanden.

Gründernetzwerk Neuburg: Austausch mit bestehenden Unternehmen

Durch das Netzwerk soll nicht nur ein reger Austausch der Gründer untereinander, sondern auch mit bestehenden Unternehmen stattfinden. Außerdem bietet das Gründernetzwerk eine Community, die Jungunternehmerinnen und Unternehmer auch nach der Gründungsphase begleitet.

Um Gründeraktivitäten noch weiter zu stärken, möchte das Netzwerk für eine bessere Sichtbarkeit der Angebote und damit der Akteure sorgen, sowie "Lust auf Gründung machen". "Wir stehen bereits bei vagen Geschäftsideen als Ansprechpartner zur Verfügung", erklärt Gerhard Stiglmair und macht zugleich Mut. Mann und Frau müssten sich mit ihren Ideen einfach mal trauen. Leider gebe es in Deutschland keine Kultur des Scheiterns. Dabei gehöre das Scheitern oft zum Erfolg. Aber um die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg zu erhöhen, genau dafür sei das Gründernetzwerk an den Start gegangen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Neuburger Gründernetzwerks.