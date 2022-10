Neuburg

Neuburger Innenstadt: Jetzt tut sich was „fürs Auge“

In der Weinstraße in der Neuburger Innenstadt werden bereits das Pflaster und der Asphalt entfernt.

Plus Neben der Schmidstraße in der Neuburger Innenstadt hat sich jetzt auch die Weinstraßein eine Baustelle verwandelt. Die Arbeiten sollen an beiden Standorten zur gleichen Zeit fertiggestellt werden.

Von Anna Hecker

Es geht in die Endphase: Die – wenn alles gut läuft – letzten vier Wochen der Baustelle in der Schmidstraße haben begonnen. Dazugekommen ist jetzt außerdem die Ecke zur Weinstraße, wo auch das Pflaster bereits weggerissen wird. Die beiden Bereiche sollen zur gleichen Zeit fertiggestellt werden.

