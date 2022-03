Neuburg

Neuburger Innenstadt ohne Barrieren und offen für jede Form der Nutzung

Plus Umbau Schmid- und Färberstraße in Neuburg: Stadtrat stimmt für Konzept und Zeitplan und verteilt viel Lob. Nur einer glaubt, "der Stadtrat beschließt den Untergang der Innenstadt".

Von Manfred Rinke

Sicherer, barrierefrei, attraktiver und belebter – und offen für jede Form der Nutzung. Sprich: Nach Wunsch und Bedarf ist kurzfristig eine Umgestaltung in eine autofreie Zone realisierbar. So sieht in Kurzform das Konzept für die Neugestaltung der Schmid- und Färberstraße in der Neuburger Innenstadt aus, der später noch die Rosenstraße folgen soll. Mit großer Mehrheit (nur Michael Wittmair, Linke, und Christina Wilhelm, AfD) stimmten dagegen) sprach sich der Stadtrat am Dienstagabend für Entwurf und Zeitplan dafür aus – und verteilte viel Lob für die Arbeit aller Beteiligten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

