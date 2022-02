Foto-Hotspot: Neuburger Innenstadt wird aufgemöbelt

Plus Neben einem bayerischen Förderprogramm hat die Stadt Neuburg ein zweites, europaweites Programm angezapft. Die beiden ergänzen sich nahezu ideal. Im Stadtrat gab es breite Zustimmung.

Es bewegt sich etwas in Neuburg. Nachdem mit dem bayerischen Förderprogramm „Innenstädte beleben“ ein erster Baustein gelegt wurde, um die Attraktivität des Stadtzentrums zu erhöhen, wird nun mit dem europaweiten Projekt „REACT-EU“ ein zweiter gesetzt, um Neuburg im wahrsten Sinne des Wortes auch aufzumöbeln. Ein wichtiger dritter Schritt ist es, die vom Umbau der Schmid-, Färber- und Rosenstraße direkt Betroffenen auf dem Weg zu einer multifunktionalen Innenstadt von Beginn an mit ins Boot zu nehmen.