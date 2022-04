Neuburger Jäger blicken optimistisch nach vorne

Bei der Jagdmesse in Grünau war der Neuburger Jagdschutzverein auch Dank seiner Jagdhornbläser ein Highlight. Derzeit hat der Verein 420 Mitglieder, Tendenz steigend. Was sich sonst noch bei den Jägern tat und tut.

Bei der Jahreshauptversammlung im Jagdschutzverein Neuburg berichteten Vorsitzende Christine Liepelt und ihr Stellvertreter Johannes Hagl nach der Begrüßung durch die Neuburger Jagdhornbläser über das vergangene Vereinsjahr. Viele Aktivitäten mussten aufgrund der Einschränkungen durch Corona abgesagt werden.

Viel Freude bereitete die Teilnahme an den internationalen Jagd- und Schützentagen in Grünau. Mit den Neuburger Jagdhornbläsern und dem Strecke verblasen ist der Neuburger Jagdschutzverein bei der schönsten Jagdmesse Deutschlands zu einem Highlight geworden. Im Bereich der Vereine und Verbände werden sich die Neuburger auch in diesem Jahr wieder in Grünau präsentieren.

Neuburger Jagdschutzverein hat aktuell 420 Mitglieder - Tendenz steigend

Einen Höhepunkt gab es im vergangenen Jahr auch für die Jungjäger des Vereins. Der Jagdschutzverein veranstaltete eine stimmungsvolle Hubertusmesse in der Hofkirche. Anschließend wurden die Jungjäger im Garten vom Arcoschlösschen unter freiem Himmel in die Jägerschaft aufgenommen. Derzeit hat der Verein 420 Mitglieder, Tendenz weiter steigend. Dies ist der guten Zusammenarbeit im Team der Vorstandschaft, der Arbeitskreise und der Hegegemeinschaften geschuldet, betonte die Vorsitzende Christine Liepelt.

Die Berichte des Schatzmeisters Franz Rucker zeigten, dass der Verein auch in Corona-Zeiten noch gut dasteht. Natürlich freut man sich auf 2023, wenn es wieder „Vivat hoch“ für das Neuburger Schlossfest heißt. Hier ist der Neuburger Jagdschutzverein mit seinen Jagdhornbläsern von Beginn an dabei.

Vereinsinterne Drohnen der Neuburger Jäger retteten vielen Kitzen, Junghasen und kleinen Enten das Leben

Aus den Arbeitskreisen gab es verständlicherweise nicht gerade viele Aktivitäten. Einige Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Deshalb freut man sich heuer umso mehr auf Seminare und Fortbildungen. Im Arbeitskreis „junge Jäger“ bietet Karin Baumann dieses Jahr eine Einführung in die Bogenjagd an. Viel Engagement der Beteiligten schreibt beim Arbeitskreis Niederwild eine wahre Erfolgsgeschichte. „Konsequente Bejagung von Raubzeug danken uns unser Niederwild und unsere Bodenbrüter“, so Arbeitskreisleiter Thomas Müller. Auch mit den beiden vereinseigenen Drohnen konnten im vergangenen Jahr viele Kitze, Junghasen und Entengelege gefunden und vor dem sicheren Mähtod gerettet werden. Die Drohnenpiloten leisten in der „heißen Phase“ Schwerstarbeit. Reimund Walter als Leiter des Arbeitskreises „Drohnenpiloten“ bittet um rechtzeitige und konkrete Angabe von Mähterminen.

„Die Mithilfe der Landwirte sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“, sagte Vorsitzende Christine Liepelt. Dennoch wollte sie noch einmal darauf hinweisen, „dass wir als Jäger die Landwirte unterstützen. Wir sind jederzeit bereit, mit unseren Drohnen mitzuhelfen, den Mähtod zu verringern beziehungsweise zu verhindern“.

Der Arbeitskreis „Natur erleben“ konnte mit Hilde Thim neu besetzt werden. Damit sind, so Johannes Hagl, alle Arbeitskreise im Jagdschutzverein wieder besetzt.

Hubert Graf von Treuberg ist neues Ehrenmnitglied beim Neuburger Jagdschutzverein

Nach einer kurzen Laudatio, die leider in Abwesenheit des Ehrenvorstandes Hubert Graf von Treuberg verlesen wurde, stimmte die Mitgliederversammlung dem Antrag auf seine Ehrenmitgliedschaft zu.

Über die neueste Entwicklung aus dem Thema ASP (afrikanische Schweinepest) informierte Johannes Riedl vom Veterinäramt die anwesenden Mitglieder. Von allen Teilnehmern wurde der Vortrag als äußerst interessant und informativ gesehen. Der schon lange geplante Vortrag musste in der Vergangenheit pandemiebedingt immer wieder verschoben werden. „Wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr möglich war, von Doktor Riedl aktuell zur derzeitigen Entwicklung der ASP informiert worden zu sein“, freute sich die Vorsitzende. Sie wies darauf hin, dass der Verein am Freitag, 29. April, Konrad Meier zu einer Fortbildung zum Thema „Erkennen von Wildkrankheiten“ gewinnen konnte.

Beim Neuburger Jagdschutzverein wurden 24 Mitglieder geehrt