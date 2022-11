Der Dezemberanfang im Birdland: Moderner Groove trifft auf emotionalen Swing

Der Neuburger Jazzkeller startet mit zwei Konzerten in den Dezember. Am Freitag steht ein kubanisch-regionales Quartett auf der Bühne, am Samstag Kerstin Schulz mir ihrer Band.

Der Veranstaltungsmonat Dezember im Neuburger Jazzkeller beginnt mit Musikern aus Kuba und der Region. An diesem Freitag, 2. Dezember, stellt sich das Quartett Arbenz – Moutin – Vistel – Vistel vor. Kerstin Schulz wird mit Ihrer Band 4 Of Kind den Samstagabend, 3. Dezember, gestalten. Für dieses Konzert sind nur noch Stehplätze vorhanden.

Quartett Arbenz – Moutin – Vistel – Vistel tritt im Neuburger Jazzkeller auf

Der Satz von Dizzy Gillespie spricht für sich: "Jazz ist die uneigennützigste aller Kunstformen." Im Jazz gibt man sich völlig hin, damit ein anderer sein Bestes präsentieren kann. Man versucht, etwas von sich zu geben, um den anderen zu inspirieren, seinerseits etwas zu geben. Es ist also alles eine Frage der Opferbereitschaft. Wer die Musik des Schweizer Schlagzeugers Florian Arbenz, auch in Neuburg bekannt durch das innovative Pianotrio VEIN, hört, der weiß, worum es Gillespie mit dieser Aussage ging. Mit den kubanischen Vistel-Brüdern Maikel (Saxofon) und Jorge (Trompete) sowie dem großen französischen Bassisten François Moutin steigt Arbenz auf höchstem internationalem Niveau in seine mittlerweile vierte Konversationsrunde ein.

Dabei gelingt es den Musikern spielerisch, die groovigen und anspruchsvollen Arrangements von Arbenz zu meistern und der Musik gleichzeitig mit ihrer Spontanität und Spielfreude ihren Stempel aufzudrücken. Neben eigenen Kompositionen spielt die Band Stücke von Pianisten wie Thelonious Monk, Joe Zawinul oder Bill Evans. So klingt die Musik des 21. Jahrhunderts: kommunikativ, frisch, auf gegenseitigem Respekt, musikalischem Wissen, Virtuosität, Groove und Spielfreude basierend. Ein Vorbild, auch für andere Lebensbereiche.

Kerstin Schulz mit Formation 4 Of A Kind zu Gast im Neuburger Jazzkeller

Begeisterte Fans nennen sie "die Ella Fitzgerald von der Donau", in ihrer Heimatstadt Neuburg, aber auch in Ingolstadt, wo sie als Moderatorin bei Radio IN mit ihrer sonoren Altstimme längst Kultstatus genießt, kennt sie nahezu jeder. Dies rührt nicht zuletzt von einer Vielzahl von Auftritten her, bei denen Kerstin Schultz seit mehr als zwei Jahrzehnten ihre große Leidenschaft, dem Jazz eine vokale Note zu geben, auslebt. Ob mit ihrer Formation 4 Of A Kind, ob mit Piano-Dauerpartner Jens Lohse: Wenn Kerstin zum Mikrofon greift, dann transportiert sie authentische Emotionen, verpackt in ein leichtes Swingkleid oder einen sanften Hauch von Bossa.

Auch Pop-Ohrwürmer klingen aus ihrem Mund niemals nachgemacht oder recycelt, sondern besitzen stets eine eigene, liebevolle Note. Zusammen mit ihrer Band, in der neben Jens Lohse noch der Saxofonist Christoph Zoelch, der Bassist Dominik Uhrmacher und der Schlagzeuger Tom Diewock mitwirken, will die "Grand Dame" des Neuburger Vocal Jazz nun zum vierten Mal nach 2013, 2015 und 2017 ihren erklärten Lieblingsclub nach allen Regeln der Kunst mit einem unwiderstehlichen Programm aus dem "Great American Songbook" und Popklassikern verzaubern. Jede Wette, dass die Leute – wie bei allen Konzerten von Kerstin Schulz – am Schluss völlig aus dem Häuschen sind?

Karten gibt es unter der Telefonnummer 08431/41233, per Fax an 08431/46387, im Internet unter www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse. (AZ)