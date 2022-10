Neuburger Jugendparlament startet im Herbst wieder durch

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause geht es im Neuburger Jugendparlament unter anderem um Graffiti-Wände und eine digitale Routenplanung für den ÖPNV.

Ein Antrag für die Digitalisierung von Busfahrplänen, Graffiti-Wände in Neuburg, eine Jugendversammlung sowie Aktionen mit dem Seniorenbeirat Neuburg standen bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause auf der Tagesordnung vom Neuburger Jugendparlament (Jupa).

Zu Beginn der Sitzung konnte laut Mitteilung des Jupa Jugendreferent Roland Habermeier die frisch bedruckten Polo- und Sweatshirts mit Jupa-Logo an Mitglieder übergeben. Dominik Weiss von der Stadtverwaltung hat im Anschluss neue Gruppenfotos vom Jugendgremium am Karlsplatz gemacht. Dann ging es an die umfangreiche Tagesordnung im Sitzungssaal des Rathauses. In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirates haben sich der Jugendreferent und Julius Schoder persönlich vorgestellt und die künftige Zusammenarbeit erneuert.

Beim traditionellen Fest der guten Taten verkaufen Neuburger Jupa und der Seniorenbeirat am Schrannenplatz wieder Suppe für den guten Zweck

Die nächsten beiden Aktionen sind am Samstag, 29. Oktober, das Kürbisschnitzen und am 12. November das traditionelle "Fest der guten Taten". Hier wird am Schrannenplatz eine Suppe für einen kleinen Unkostenbeitrag verkauft. Der Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute. Die Jugendlichen diskutierten, ob der Verkauf der Suppe rein auf Spendenbasis erfolgen soll. Der Punkt wird nochmal separat mit dem Seniorenbeirat abgestimmt. Im nächsten Tagesordnungspunkt hat Sprecher Lukas Schorer die Idee einer Klausurtagung des Gremiums anhand eines Beispiels aus dem Jupa Schrobenhausen ins Spiel gebracht. Reaktivieren mag das Jupa die Pläne und Ideen für freigegebene Graffiti-Wände. Hierzu wird ein Runder Tisch mit allen Beteiligten der Ottheinrichstadt durch das Jupa einberufen.

Weiter diskutierte das Gremium über verschiedene Möglichkeiten einer digitalen Routenplanung für den ÖPNV. Zusammen mit dem Referenten für Innovation und Digitales im Neuburger Stadtrat, Gerhard Schoder, werden Lukas Schorer und Julius Schoder einen entsprechenden Antrag an den Werkausschuss finalisieren. Die aktuelle Fassung des Antrags wurde einstimmig beschlossen.

Nach einer positiven Testphase sollen Pfandringe auch an Mülleimern bei Neuburger Schulen und im Hofgarten angebracht werden

Das Jupa Schrobenhausen fährt im Dezember zum Europäischen Parlament und hat in Neuburg angefragt, ob Interesse besteht mitzufahren. Aktuell haben sich fünf Jupa-Mitglieder aus Neuburg bei der Fahrt angemeldet. Im nächsten Punkt berichtete Sprecherin Lena Schläger über die Aktion der Pfandringe und regte zusammen mit Lukas Klein Paredes an, bei einer positiven Testphase diese auch bei den Mülleimern an den Schulen und am Hofgarten anzubringen.

Alma Hamzic informierte über die neue Instagram-Seite. Das Jupa ist ab sofort unter https://www.instagram.com/jupaneuburg/ erreichbar. Erste Beiträge hat das Jupa dort bereits gepostet. Abschließend sammelte das Jupa die ersten Ideen für die diesjährige Jugendversammlung. Diese wird im vierten Quartal 2022 durch das Jupa veranstaltet. Die Details erarbeitet das Gremium in der nächsten Sitzung. (AZ)