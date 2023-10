Neuburger Jupa kritisiert Konzept für Schülerparty "River Beats"

River Beats, Bahnhalt, Beachflag, Jugendtreff in Heinrichsheim sowie Aktionen mit dem Seniorenbeirat - das Neuburger Jugendparlament hat einige Projekte besprochen.

Ein neuer Bahnhaltepunkt, ein neues Beachflag, die Klausurtagung, der Jugendtreff in Heinrichsheim sowie Aktionen mit dem Seniorenbeirat Neuburg standen bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause auf der Tagesordnung vom Neuburger Jugendparlament (Jupa).

Zu Beginn der Sitzung konnte Jugendreferent Roland Habermeier als Gast Benedikt Schmid begrüßen. Er ist seit September beim Kreisjugendring (KJR) im Bereich der Jugendarbeit tätig. Dann ging es mit einem Resümee zur Abschlussfeier River Beats an die umfangreiche Tagesordnung im Sitzungssaal des Rathauses. In der Diskussion wurde vom Gremium festgehalten, dass die Feier nicht gut angenommen wurde. Teilweise herrschte auch in den Schulen eine gewisse Skepsis hierzu. Zudem war der Veranstaltungstag mit dem Ferienbeginn und dem Volksfesteinzug suboptimal gewählt. Als weiteren Aspekt brachte Lucas Klein Peredes die aufgehobene Altersbeschränkung mit in die Diskussion ein. Wie und ob es mit der Party weitergeht, wird in einem Gespräch mit dem Ausrichter der Party, dem KJR, zusammen mit dem Jugendzentrum (Juze) besprochen.

Jupa Neuburg spricht über River Beats, Bahnhalt, Beachflag und Jugendtreff in Heinrichsheim

Anschließend hat das Jupa sich dafür ausgesprochen, die beiden bewährten Aktionen Kürbisschnitzen (Samstag, 28. Oktober) und das Fest der Guten Taten (Samstag, 11. November) wieder zusammen mit dem Seniorenbeirat durchzuführen. Hier wird am Schrannenplatz eine Suppe für einen kleinen Unkostenbeitrag verkauft. Der Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute. Beim nächsten Punkt ging es um die Bestrebungen für einen weiteren Bahnhaltepunkt in Heinrichsheim. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat in einem Schreiben gebeten, eine erneute schriftliche Willensbeurkundung seitens der Stadt Neuburg und des Landkreises einzureichen. Dann kann der Wunsch eines zusätzlichen Bahnhalts – so die BEG - in der aktuell zu erstellenden Fahrplanstudie für die Donautalbahn aufgenommen werden. Hierzu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht.

Anschließend blickten die Jupa-Mitglieder auf den Jugendtreff in Heinrichsheim. Dieser wird durch einen Trägerverein betrieben, welcher jedoch aktuell – mitgliederbedingt – keine Öffnungszeiten anbieten kann. Bei einem Tag der offenen Tür am 14. Oktober soll eruiert werden, ob neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden können. Der Jugendreferent berichtete als Nächstes zu den Planungen für eine interne Jupa-Klausur. Diese findet am Samstag, 7. Oktober, im Haus im Moos statt. „Ziel ist es, neben einer Bestandsaufnahme, einen Blick auf künftige Projekte und Vorhaben zu werfen“, so Habermeier über die Klausurtagung. Abschließend wurde über das neue Jupa-Beachflag entschieden. Hierbei folgte das Jugendgremium dem Vorschlag von Lena Schläger, die Farben des vorgelegten Entwurfs zu tauschen. (AZ)

