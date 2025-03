Neuburger Kammerochester lädt zum Jahreskonzert ein

Das Neuburger Kammerorchester, Träger des Kulturpreises der Großen Kreisstadt, lädt zu seinem Jahreskonzert für den 29. März, um 20 Uhr in den Kongregationssaal. Das renommierte Ensemble aus hoch engagierten Laien und einigen Profis hat unter seinem Dirigenten Johannes Fiedler, ein ambitioniertes und vielseitiges Programm zu bieten.

Zu Beginn ist das Adagio for Strings des amerikanischen Komponisten Samuel Barber (1910 bis 1981) zu hören. Das Stück ist von intensiven Emotionen geprägt und kostet alle Schattierungen vom zartesten Pianissimo bis hin zum dramatischen Fortissimo aus. Viele exponierte Stellen verlangen den Musikern einiges ab.

Hauptwerk des Jahreskonzertes des Neuburger Kammerorchesters ist Beethofens Violinkonzert

Eine andere, aus dem Charme britischer Volksmusik gespeiste Welt scheint in der Fantasia on Greensleeves des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams (1872 bis 1952) auf. Die Basis für dieses Werk ist ein fast 500 Jahre altes Volkslied. In der moderneren Musiksprache von Williams bewahren die innigen Melodien und klaren Rhythmen ihren Charakter und werden zugleich mit Raffinesse und leichter Hand variiert.

Im Concertino für Klarinette und Orchester von Carl Maria von Weber hat das Neuburger Publikum das Vergnügen, einen Musiker zu hören, der nicht zum ersten Mal mit dem Kammerorchester auftritt. Professor Günter Voit von der Musikhochschule Nürnberg ist ein international gefragter Solist, in Webers Concertino hat er reichlich Gelegenheit, seine Qualitäten auszuspielen. Auch für das Orchester ist in der Komposition mit ihren opernhaften Zügen etwas geboten.

Kammerorchester Neuburg: Hier gibt es Karten für das Jahreskonzert

Das Hauptwerk des Abends ist Beethovens Violinkonzert in D-Dur, eines der ganz großen Werke der gesamten Musikgeschichte. Solist ist mit Michael Friedrich ein Violin-Virtuose, der in Neuburg bereits umjubelte Konzerte mit dem Kammerorchester gegeben hat und als langjähriger Dozent der Sommerakademie vielen Schülerinnen und Schülern in allerbester Erinnerung ist. Friedrich, ein gebürtiger Schrobenhausener, prägt seit Jahrzehnten in der 1. Geige den weltweit begehrten Klang des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit. Auf ihn und sein Zusammenspiel mit dem Orchester darf sich das Publikum einfach nur freuen.

Info: Karten zum Preis von 20 Euro, für Schüler/Studenten/Azubis 12 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr, sind ab Dienstag, 18. März, im Neuburger Bücherturm zu erwerben. Wenige Restkarten sind möglicherweise an der Abendkasse zu kaufen.