Neuburger Kammeroper zeigt sehr unterhaltsame Komödie

Plus Die Neuburger Kammeroper feierte Premiere mit dem Stück „Poststation“, coronabedingt ohne Chor. Um was es geht und wie das Stück beim Publikum ankam.

„Die Poststation“ – die Nöte des Abends, die verflixte Parkplatzsuche, war nicht Thema dieser hübschen Trouvaille. Ein kleines Werk, auf die Bühne gehoben aus Coronanöten, da Verantwortliche und Interpreten ohne Chor inszenieren wollten.