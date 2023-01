Neuburg

vor 32 Min.

Neuburger Kinobilanz: "Die Leute haben Lust auf Kino"

Plus Das Neuburger Kino darf nach zwei unterbrochenen Corona-Jahren 2022 wieder durchgehend öffnen. Die Zeit nutzt Betreiber Roland Harsch für zahlreiche Neuerungen.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Noch kein durchwegs gutes Jahr, aber endlich wieder ein ganzes Jahr - so fasst der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch das Jahr 2022 im Kinopalast zusammen. "Wir durften endlich wieder zwölf Monate lang durchspielen", freut er sich mit Blick auf die vorangegangenen Corona-Jahre, in denen die Kinosäle monatelang geschlossen bleiben mussten. 2022 fallen die Beschränkungen, auch Maskenpflicht im Saal oder Abstandsregeln gehören dann der Vergangenheit an. Und tatsächlich kehrt der Betrieb Schritt für Schritt zur Normalität zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen