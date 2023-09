Neuburger Klimaschützer rufen zur Großdemonstration auf

Am 15. September wird weltweit für mehr Klimaschutz gestreikt. Auch aus Neuburg wird sich eine Gruppe beteiligen und fordert zur Teilnahme auf.

Die Gruppe "Fridays for Future und Parents for Future Neuburg" ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, sich am 15. September dem weltweit stattfindenden Klimastreik anzuschließen. Geplant ist ein Treffen am Bahnhof in Neuburg, um gemeinsam zur geplanten Großdemo nach Ingolstadt zu fahren. "Wir wollen unsere Stimmen für eine nachhaltige Zukunft erheben", heißt es in der Ankündigung.

Diese Veranstaltung soll jedermann die Gelegenheit bieten, aktiv für den Klimaschutz einzutreten und die Sorge um die Zukunft des Planeten zum Ausdruck zu bringen. "Der Klimawandel stellt eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit dar, und es ist an der Zeit, gemeinsam zu handeln", schreibt Alexandra Kiefer, Sprecherin von Fridays und Parents vor Future aus Neuburg.

Die Teilnahme am globalen Klimastreik ist ein Appell an die Politik, effektive Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen. "Wir glauben fest daran, dass wir durch vereinte Anstrengungen den Unterschied machen können. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und ein starkes Signal aus Neuburg für den Klimaschutz."

Neuburger beteiligen sich an Klimastreik - das ist geplant:

12.15 Uhr: Treffpunkt am Neuburger Bahnhof

Gemeinsame Zugfahrt nach Ingolstadt

Teilnahme an der Großdemonstration in Ingolstadt

in Reden und Aktionen für den Klimaschutz

Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen und sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. (AZ)

