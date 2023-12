Neuburger Klinikclowns freuen sich über viele Spenden vor Weihnachten

Die Klinikclowns aus dem Jugendzentrum Neuburg freuen sich über zahlreiche Spenden in der Vorweihnachtszeit. Was nun mit dem Geld passieren soll.

In der Vorweihnachtszeit konnten sich die Klinikclowns aus dem Jugendzentrum Neuburg über eine Vielzahl von Spenden freuen. Die Grundschule Hitzhofen-Böhmfeld spendete die Hälfte ihrer Einnahmen aus einem Spendenlauf und einem Spendenschwimmen: Ganze 2400 Euro haben die Kinder für die Klinikclowns ersportelt. Auch die Grundschule Walting veranstaltete zu St. Martin einen Spendenlauf und bedachte die Klinikclowns mit 2741 Euro. Der Gasthof Bogenrieder aus Waidhofen spendete 1200 Euro aus einer Musikveranstaltung mit Paddy Whack. Und zu guter Letzt erreichte die Clowns noch eine überraschende Privatspende von 2000 Euro eines Neuburger Ehepaars, dessen Geschichte sehr bewegend war. Die beiden möchten jedoch nicht namentlich genannt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Viele Spenden für die Neuburger Klinikclowns

Diese Art von Anteilnahme macht die Arbeit der Klinikclowns erst möglich: Von den Spendengeldern werden Kostüme für die Clowns gekauft und die Teilnahme an Workshops finanziert, um die Qualität der Arbeit sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Der größte Teil fließt jedoch in Geschenke für die Kinder in der Klinik. Es wird darauf geachtet, für alle Altersstufen passende Geschenke zusammenzustellen: Kuschelweiche Schmusetücher für die Kleinsten, Malsachen, Sticker und Puzzles, Geduldsspiele und vieles mehr. Und für die Kinder, die über Weihnachten in der Klinik bleiben müssen, gibt es besondere Geschenke, die auch mal ein bisschen mehr kosten, heißt es. (AZ)