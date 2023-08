Neuburger Klinikum: Wie der neue Ameos-Chef Vertrauen aufbauen will

Seit 1. Juli ist Thomas Pfeifer neuer Regionalgeschäftsführer am Neuburger Krankenhaus. Wie er die Zukunft des Hauses beurteilt und welche Personalfrage noch ungeklärt ist.

Gut eineinhalb Jahre gehört das Klinikum Sankt Elisabeth in Neuburg zur Ameos-Gruppe. Und erneut gibt es einen Wechsel in der Führungsetage. Seit 1. Juli ist Thomas Pfeifer, 49, neuer Regionalgeschäftsführer für Ameos Süd, hierzu gehört auch Neuburg. Pfeifer verspricht Transparenz. Zugleich kündigt er weitere personelle Verstärkung und ein internes Großprojekt an.

Keine fünf Wochen ist der gelernte Bankkaufmann im Amt und Würden. Von den insgesamt 13 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die er betreut, hat er noch nicht einmal alle gesehen. "In Neuburg war ich tatsächlich schon am häufigsten", sagt der in München lebende Familienvater. Nicht, weil hier der Haussegen schief hängt, sondern weil sich das Haus noch "in der Integrationsphase in die Gruppe" befindet. In den kommenden Tagen stehen Gespräche mit Landrat Peter von der Grün und dem Schrobenhausener Krankenhaus-Geschäftsführer Holger Koch ins Haus - eine Kooperation sei weiter erklärter Wille von Ameos.

Wichtige Chefarztposten wie in der Notfallmedizin und in der Kinderklinik sind besetzt, in der Anästhesie sei ebenfalls ein Arzt gefunden. "Das alles ist wichtig, um den Standort für die Notfallversorgung zukunftsfest zu machen", sagt Pfeifer.

Doch es sind noch Posten offen. Auch ein Krankenhausdirektor vor Ort ist derzeit noch nicht installiert, bisher fungiert hier Ann-Kathrin Schmidt als Vertretung. Laut Pfeifer laufen die Bewerbungsgespräche, bis zum Herbst dieses Jahres soll der wichtige Posten besetzt sein.

Pfeifer ist sich bewusst, dass die Jahre unter der KJF bei Patienten wie bei den Mitarbeitenden Vertrauen gekostet hat. Das spricht er offen aus. Sein Gegenrezept ist ein Bekenntnis zu Transparenz - vor allem gegenüber dem Personal. "Wir wollen eine offene Gesprächskultur leben, Ruhe reinbringen. Jeder im Haus kann und soll sich an den Zukunftsfragen beteiligen", sagt der 49-Jährige. Nur, wenn die Mitarbeitenden wissen, wo es hingeht, könnten sie auch nach außen erklären, wer Ameos sei und was die Gruppe tue.

Der Krankenhausreform sieht Pfeifer nüchtern entgegen. "Ich würde nicht erwarten, dass allein dadurch alles gut wird." Das Neuburger Haus sei allerdings sehr gut gerüstet. Beispielsweise seien Räumlichkeiten für eine Weiterentwicklung der ambulanten Operationen vorhanden und "auf hohem Niveau". Andere Häuser würden hier erst aufbauen. Nachholbedarf habe Neuburg allerdings bei der Digitalisierung. Die Umstellung werde im laufenden Jahr eines der Hauptthemen sein.

Das Ziel: Weg vom Papierkram, hin zu digitalen Patientenaktien. "Doppelt- und Dreifacharbeit wie bisher wird dadurch vermieden und die Fachkräfte haben wieder mehr Zeit für das, was ihr Kerngeschäft ist: am Menschen zu arbeiten", fasst Pfeifer zusammen. Neuburg übernehme das Ameos-Managementsystem, das an anderen Standorten bereits etabliert sei. Hier gelte es die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu schulen. Auch für den Patienten soll einiges einfach werden - beispielsweise in der Notaufnahme oder bei Online-Terminbuchungen.