Neuburger Krankenhaus erhält Zertifikat als "Lokales Traumazentrum"

In einem medizinischen Notfall kann es um jede Sekunde gehen. Das Neuburger Klinikum ist vorbereitet und wurde als "Lokales Traumazentrum" zertifiziert.

Bei einem Notfall, ausgelöst durch einen Unfall, kommt es auf jede Sekunde an, um einen schwer verletzten, polytraumatisierten Verunfallten helfen zu können. Dies ist dem medizinischen Laien, dank verschiedener medizinischer TV-Serien, auch bekannt, doch wie läuft es im wirklichen Leben? In Deutschland wird die Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten gemäß dem Weißbuch der Schwerverletztenversorgung, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, zertifiziert, mit der Hauptaufgabe der Optimierung der Prozess- und Strukturqualität. Dabei geht es um Kompetenz und Schnelligkeit, denn die Vorgaben des Gesetzgebers zielen auf die fachlich höheren Anforderung in der Notfallversorgung und fordern zusätzliche Qualifikationen.

Beides wurde jetzt durch die CERT IQ Zertifizierungsdienstleistungen GmbH dem Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Somit ist das Neuburger Krankenhaus auch Teil des Traumanetzwerkes Oberbayern Nord und kooperiert mit Prof. Dr. Peter Biberthaler vom Klinikum rechts der Isar.

Ameos Klinik Neuburg ist "Lokales Traumazentrum"

Den strengen Prüfungsrichtlinien hat sich der Zentrumskoordinator, Dr. Markus Ring, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg, mit den zuständigen Fachkräften aller beteiligten Kliniken und Abteilungen und in Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement sowie der leitenden Pflegefachkraft Raik Thiemke aus der Notaufnahme gestellt. „Wir sind in Neuburg sehr gut aufgestellt“, so Chefarzt Dr. Ring, und „arbeiten gemeinsam daran, die Situation für traumatisierte Patienten stetig zu verfeinern und weiterzuentwickeln“.

Allen Beteiligten ist laut Mitteilung bewusst, dass in einer solchen Notfallsituation jede Sekunde zählt. Das fängt an bei der Ankündigung durch die integrierte Rettungsleitstelle, der Alarmierung aller benötigten Fachkräfte im Ameos Klinikum, der Koordination der Maßnahmen und einem strukturierten Ablauf, bis hin zur operativen Versorgung und Rehabilitation. „Dabei ist es auch wichtig, dass ein koordiniertes Training aller Beteiligten kontinuierlich stattfindet“ berichten Chefarzt Dr. Ring und Chefarzt Christian Berberich von der Akut- und Notfallmedizin. Gemeinsam stehen die Spezialisten am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg dafür, die optimale Versorgung von schwerstverletzten Notfallpatientinnen und -patienten zu gewährleisten, heißt es. (AZ)

