Neuburger Krankenhaus geht an Ameos: Was sich jetzt ändert

Plus Die KJF hat die St.-Elisabeth-Klinik an eine Schweizer Gruppe verkauft. Die will Neuburg zu einem Regionalzentrum ausbauen. Was das bedeutet.

Von Claudia Stegmann

Erst war wochenlang Funkstille. Und dann ging alles ganz schnell. Donnerstagfrüh hat die KJF Landrat Peter von der Grün und seiner Stellvertreterin Rita Schmidt mitgeteilt, dass der Landkreis das Neuburger Krankenhaus nicht bekommt. Stattdessen hat eine Schweizer Krankenhaus-Holding den Zuschlag erhalten. Die Ameos-Gruppe mit Hauptsitz in Zürich betreibt aktuell an 57 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt 103 Krankenhäuser, Pflege- und Eingliederungseinrichtungen – und das, obwohl das Unternehmen erst 20 Jahre jung ist. Jetzt kommt das Krankenhaus in Neuburg dazu.

