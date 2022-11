Neuburger Krankenhaus macht auf den Welt-Frühgeborenen-Tag aufmerksam

Im Neuburger Krankenhaus kommen jährlich rund 50 Frühgeborene auf die Welt - eine Patientengruppe, die nicht übersehen werden sollte.

Jedes zehnte Kind kommt in Deutschland als Frühgeborenes zur Welt. Die normale Schwangerschaftsdauer beträgt 40 Schwangerschaftswochen, unter einer Schwangerschaftsdauer von 37 Wochen spricht man vom Frühgeborenen, unter 32 Schwangerschaftswochen von extrem Frühgeborenen. Ein Leben außerhalb des Mutterleibs ist ungefähr ab 24 abgeschlossenen Schwangerschaftswochen erst möglich.

Am Welt-Frühgeborenen-Tag soll auf die speziellen Probleme dieser doch großen Patientengruppe aufmerksam gemacht werden. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg werden pro Jahr um die 50 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm in den beiden Standorten Neuburg und Ingolstadt betreut.

Am 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag: Darauf will auch das Ameos Klinikum St. Elisabeth in Neuburg aufmerksam machen

Bei frühgeborenen Kindern folgen dem schwierigen Start ins Leben immer wieder Entwicklungsauffälligkeiten und körperliche Defizite und dabei werden die Familien oft auf eine große Belastungsprobe gestellt.

Die Neugeborenenabteilung von Kinderkliniken, niedergelassene Kinderärzte und Sozialpädiatrische Zentren kümmern sich kompetent um diese sehr schutzbedürftigen kleinen Kämpfer. „Es ist eine besondere Verantwortung diesen kleinen Erdenbürgern und ihren Familien zur Seite zu stehen“, so Rudolf Schnauhuber, Regionalgeschäftsführer AMEOS Süd. „Daher können wir uns sehr glücklich schätzen, gemeinsam mit dem Klinikum Ingolstadt eine Perinatalzentrum Level I für Neuburg, Ingolstadt und einem großen Einzugsgebiet bieten zu können“ so Schnauhuber unisono mit dem kommissarischen Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Florian Wild. (AZ)

