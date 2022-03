Neuburger Künstler bieten Schauspiel-Workshop für Kinder an

Plus Klein aber oho: Das Neuburger Künstlerehepaar Egerer unterrichtet Buben und Mädchen in der Schauspielpraxis. Besonders begeistert sind sie von der Unbefangenheit der Kinder.

Endlich geht es wieder los nach der langen Corona-Pause. Das Neuburger Künstlerehepaar Kerstin und Sepp Egerer hat wie alle anderen Kulturschaffenden seit Beginn der Pandemie nur mit angezogener Handbremse arbeiten können. Jetzt kommen die zwei Neuburger mit mehreren Projekten zurück – sowohl auf der Bühne (Bericht folgt), als auch im pädagogischen Bereich.