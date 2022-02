Neuburg

17:30 Uhr

Neuburger Kultursommer: Ein zweiter "Schnitzel" und ein Jazzfestival

Plus Der Neuburger Kulturausschuss plant einige Perlen im diesjährigen Terminkalender. Dazu gehören bewährte Angebote und neue Formate. Auf welche Kulturveranstaltungen sich die Neuburger und Neuburgerinnen in den kommenden Monaten freuen können.

Von Anna Hecker

Der Neuburger Kulturausschuss hat einige Veranstaltungen befürwortet, die in den kommenden Monaten das Kulturleben in Neuburg bereichern werden. Dazu gehören sowohl altbekannte Perlen als auch komplett neue Angebote. Worauf sich die Neuburger und Neuburgerinnen in diesem Kultursommer freuen dürfen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen