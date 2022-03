Neuburger Kunstkreis eröffnet Ausstellung unter freiem Himmel

Plus Der Neuburger Kunstkreis öffnet mit einer Vernissage die Pforten zu neuen Kunstwerken. Was bei der Feier unter freiem Himmel geboten war.

Flotte Rhythmen, produziert von Brigitte Pettmesser am Piano und Alexander Großnick am Saxofon, waren ein verbindendes Element bei der kurzfristig vom Fürstengang ins windige Freie verlegten Vernissage der Frühjahrsausstellung des Neuburger Kunstkreises.