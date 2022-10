Neuburger Liederkranz lädt zu Festgottesdienst ein

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens tritt der Neuburger Liederkranz am 5. November in der Heilig-Geist-Kirche auf. Dem festlichen Gottesdienst wollen die Sängerinnen und Sänger dann eine besondere Note verleihen.

Es ist ein wahrlich bemerkenswerter Anlass, zu dem der Neuburger Liederkranz mit einem Festgottesdienst nach langer Pause an die Öffentlichkeit treten will. Die Veranstaltung findet am Samstag, 5. November, um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche statt.

Mit altbewährten Partnern, dem Streichorchester Dieter Sauer, an den Tasten unterstützt vom ehemaligen Chorleiter Michael Beck, und ergänzt durch Bläser aus der Region, werden die „Liederkranzler“ und einige Externe, die aus Freude am Werk mitsingen, die meisten Gesänge der sogenannten Nelsonmesse von Joseph Haydn in einen festlichen Gottesdienst, zelebriert durch Stadtpfarrer Herbert Kohler, einbauen.

Die Nelsonmesse führte der Neuburger Liederkranz mit seinem Jugendchor und dem Madrigalchor bereits 2010 beim 30. Baringer Kirchenkonzert auf

2010 führte der Liederkranz zusammen mit dem Madrigalchor und dem Jugendchor des Neuburger Liederkranzes dieses beeindruckende Werk beim 30. Baringer Kirchenkonzert auf. Martin Göbel, musikalischer Leiter des Chores, wird dirigieren, die Solopartien werden aus dem Chor heraus besetzt werden. Bass-Solist ist Alexander Haninger, den Tenor übernimmt David Munzinger. Die Altpartie singt Katrin Mitko und die Sopran-Soli bringen Brigitte Clemens und Petra Gauß-Nikel zum Klingen.

Nach dem Festgottesdienst werden die musikalisch Aktiven sich mit geladenen Festgästen und Förderern des Neuburger Liederkranzes im Saal der Rennbahn zu einem gemütlichen Zusammensein bei Buffet und Getränken treffen. Über zahlreichen Besuch freut sich der Neuburger Liederkranz.

Lesen Sie dazu auch