Neuburg

vor 19 Min.

Neuburger Luftwaffengeschwader: Die Technische Gruppe hat einen neuen Chef

Plus Nach drei Jahren als Kommandeur der Technischen Gruppe in Neuburg, verlässt Oberstleutnant Matthias Helmerking den Verband. Wohin es ihn verschlägt und wer sein Nachfolger ist.

Von Katrin Kretzmann

Mit knapp 600 Menschen stellt sie personell den größten Teil des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg und ohne sie könnte kein Eurofighter starten: die Technische Gruppe. Drei Jahre war Oberstleutnant Matthias Helmerking deren Kommandeur. Nun überreichte er die Verantwortung bei einem feierlichen Appell am Mittwoch auf dem Fliegerhorst in Zell an Oberstleutnant Matthias Schlemminger.

