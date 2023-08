Neuburger mit Joint auf dem Fahrrad unterwegs

Die Polizei kontrolliert eine Radfahrerin in Neuburg. Ihr Begleiter flieht dabei vor den Beamten.

In Neuburg ist ein junger Mann mit einem Joint vor einer Kontrolle geflohen. Das teilte die Polizei mit. Am 5. August gegen 20.40 Uhr sollte eine 15-jährige Radfahrerin, welche auf dem Radweg der Donauwörter Straße in Neuburg fuhr und dabei einen 22-Jährigen auf dem Lenkrad beförderte, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Als der Fahrgast der Radfahrerin das Anliegen der Polizeibeamten bemerkte, flüchtete er fußläufig in Richtung Beuthmühlweg. Der Mann konnte durch die Polizeibeamten letztlich eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde ein Joint gefunden in welchem eine geringe Menge Marihuana war. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)