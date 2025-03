Neuburger Mittelschüler informieren sich direkt bei Chefs von Betrieben und bei Schulleitungen

Neuburg: Zum 16. Mal lud Caritas-Schulsozialarbeiter Markus Bach 14 Betriebs- und Schulleiter an die Neuburger Mittelschule ein. Sie präsentierten gegenüber 148 Mittelschülern der sieben teilnehmenden Klassen aus der 8. und 9. Jahrgangsstufe 51 betriebliche und schulische Ausbildungsberufe. Ergänzt wurde die Veranstaltung durch Informationen der Berufsberatung. Die Veranstaltung ergänzt die berufsvorbereitenden Maßnahmen der Mittelschule. Schulleiterin Anne Graf stellte die Wichtigkeit heraus, dass die Schüler verstehen, „wie wesentlich diese Begegnungen mit den Personalentscheidern sind. Informationen aus erster Hand helfen nicht nur, eure Berufswahl zu präzisieren, sondern eröffnen auch die Türen für Praktika und Ausbildungsplätze". Schirmherr und Leiter der Berufsberatung für die Region 10, Herr Hagen Baumbach, berichtete von der aktuellen guten Ausbildungssituation: „Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es 606 offene Ausbildungsstellen. Dem stehen 414 Ausbildungssuchende gegenüber.“ Baumbach lobte das Konzept mit Personalentscheidern. Dies sei eine gute Möglichkeit, seinem Wunsch-Ausbildungsberuf näher zu kommen. Eine Präsentation von Schüler Philip Werner, im Unterricht bei Fachlehrerin Sina Hilz angefertigt, stellte das Ausbildungsportfolio der Betriebe und Schulen vor. Ausbildungsberufe von A wie Automobilkaufmann bis Z wie Zerspanungsmechaniker waren dabei. Folgende Betriebe und Schulen machten in diesem Jahr mit: Airbus Helicopters, Autohaus Prüller, Bäckerei und Konditorei Schlegl, Bauer AG, Bauinnung Neuburg-Donau, Formi Chem, Hoffmann Mineral GmbH, Hotel und Bauereigasthof Neuwirt, Friseur- und Kosmetikinnung, Schreinerei Pettmesser, Smurfit Westrock, Staatliche Berufsschule, Bildungszentrum der Stiftung St. Johannes und Verallia Deutschland. Die Referenten der Betriebe zeigten sich begeistert über das große Interesse der Schüler an den Inhalten und lobten das ausnahmslos vorbildliche Verhalten. Alle Betriebe möchten nächstes Mal wieder dabei sein!

