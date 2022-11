Neuburger Modelleisenbahner laden zur Weihnachtsausstellung

Nach einer pandemiebedingten Pause freuen sich die Neuburger Modelleisenbahner am ersten Adventswochenende auf Besucher im Vereinsheim. Dort gibt es allerhand zu sehen.

„Wir leben noch, aber pfeifen aus dem letzten Loch“: So beschreiben die Modelleisenbahnfreunde Neuburg ihre aktuelle Situation nach dem pandemiebedingten Ausfall ihrer letztjährigen Ausstellung. Denn damit brach dem Verein auch seine Haupteinnahmequelle weg. Umso mehr freuen sich die Mitglieder auf das erste Adventswochenende. Am 26. und 27. November laden sie nämlich zu ihrer diesjährigen Weihnachtsausstellung ins Vereinsheim ein.

Im Obergeschoß des ehemaligen Stellwerks des Neuburger Bahnhofs findet dann unter anderem auch die allseits beliebte Tombola statt. Als Hauptattraktion wird den Besuchern die neue digitale H0-Clubanlage präsentiert, die noch nicht ganz vollendet ist. Die Landschaftsgestaltung schreitet zügig voran, der Westteil mit der imposanten Burganlage, dem Kletterberg mit Seilschaft nebst Seilbahn mit Berg- und Talstation ist weitgehend fertiggestellt. Im Bergdorf wurde der Bahnhofsbereich mit einem Ladebereich ergänzt sowie ein Friedhof eingerichtet.

Weihnachtsausstellung der Neuburger Modelleisenbahner

Viele kleinere Details sind hinzugekommen, unter anderem lassen nun H0-Kinder Drachen steigen, ferner sind einige Tierherden dazu gekommen und der berüchtigte Problembär Bruno reißt immer noch Schafe. Als fotogener Hintergrund wurden Bergwälder und der weiß-blaue Bayernhimmel als Wandbild angefertigt.

Das Faller-Carsystem wurde ergänzt und in Betrieb genommen, unter anderem mit einem Autohaus. Die Bahnsteige im Durchgangsbahnhof sowie diverse Nebengebäude wurden überarbeitet und mit Kleinteilen ausgestattet. Dazu gesellt sich ein lukrativer Biergarten mit einem großen in Blüte stehenden Kastanienbaum, Musikkapelle, durstigen Gästen etc. Für allgemeine Fragen zur Modellbahn oder bei speziellen Problemen mit der eigenen Modelleisenbahn zu Hause stehen den Gästen die Mitglieder gerne zur Verfügung. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die neue Zufahrt zum Vereinsheim befindet sich zwischen dem Penny-Markt und der Firma Schulz an der Augsburger Straße in Neuburg, schräg gegenüber der Brauerei Julius. (AZ)

Informationen zum Verein finden Interessierte auf der Homepage der Modelleisenbahner unter der Adresse www.men-neuburg.de im Internet.