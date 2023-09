Neuburger Modellflugverein zeigt Jetflugvorführungen

Der Modellflugverein RCM Neuburg präsentiert sich am 9. und 10. September. Besucher können unter anderem kleine Rosinenbomber mit Bonbon-Abwurf und Eurofighter erleben.

Interessierte können am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, in die Welt des Modellflugs eintauchen und laut Ankündigung "atemberaubende" Jetflugvorführungen beim Modellflugverein RCM Neuburg anlässlich des 66-jährigen Bestehens des Vereins auf dem Modellfluggelände zwischen den Ortschaften Hardt und Rosing erleben.

Modellflugverein RCM Neuburg bietet ein "Jetmeeting" an

Am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr haben Besucherinnen und Besucher des sogenannten "RCM-Jetmeetings" die Gelegenheit, die Präzision und Geschwindigkeit der Modelljets hautnah zu erleben. Am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr ist eine Nachtflugshow geplant. Am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr erleben Interessierte die ganze Breite des Modellflugsports vom Rosinenbomber mit Bonbon-Abwurf bis zum Eurofighter und vom Segelflieger bis zum Fallschirmspringer im Rahmen eines Freundschaftsfliegens mit den umliegenden Vereinen.

Besucherinnen und Besucher haben laut Ankündigung außerdem die Möglichkeit, mit erfahrenen Piloten und anderen Flugbegeisterten ins Gespräch zu kommen, Tipps und Tricks auszutauschen und mehr über die Welt des Modellflugs zu erfahren - egal, ob man bereits Erfahrung im Modellflug hat oder einfach neugierig ist, was dieses Hobby zu bieten hat. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, vor Ort werden Snacks und Erfrischungen sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungstagen inklusive Parkplatz ist kostenfrei. (AZ)