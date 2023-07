Neuburger OB Gmehling: Zusammenarbeit mit AfD ist "kein No-Go"

Das Land spricht über den Umgang mit der AfD in der Lokalpolitik. Zwei prominente Stimmen aus der Neuburger CSU haben dazu eine klare Haltung. Und wie reagiert die AfD?

Was ist der richtige Umgang mit der AfD? In diese Fragestellung kommt dieser Tage richtig Schwung, hatte doch CDU-Parteichef Friedrich Merz am Sonntag im ZDF-Sommerinterview die Vorgabe, auch auf kommunaler Ebene jegliche Zusammenarbeit mit der AfD zu vermeiden, aufgeweicht. Auch in Neuburg-Schrobenhausen gibt es einen Kreisverband der Alternative für Deutschland, die Kreisvorsitzende Christina Wilhelm sitzt im Stadtrat in Neuburg. Wie also wird sich die Zusammenarbeit künftig gestalten?

Für Matthias Enghuber, Stadtrat, Kreisrat und vor allem Landtagsabgeordneter der CSU, der im Oktober wieder das Direktmandat holen will, kommt die Diskussion nicht gerade zu einem guten Zeitpunkt. Die Umfragen sehen die AfD im Aufwind. Also dann doch gemeinsame Politik machen? "Ich sehe keinerlei Ansatz, um inhaltlich zusammenzuarbeiten", macht Enghuber klar. "Die Partei tickt stramm rechts außen und selbst, wenn singulär vernünftige Mitglieder dabei sind, die Partei teilt nicht das Menschenbild der CSU."

AfD beurteilt die Zusammenarbeit mit allen Stadtratsmitgliedern in Neuburg als "gut"

Im Neuburger Stadtrat sei die politische Arbeit des AfD-Mitglieds Christina Wilhelm "nicht wahrnehmbar". Er könne sich nicht an einen inhaltlichen Vorschlag erinnern, sagt Enghuber. Folglich sei hier eine Zusammenarbeit kaum relevant. Wilhelm, die hauptberuflich bei der AfD in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landtagsfraktion arbeitet, sitzt seit 2020 im Stadtrat. Damals holte sie knapp fünf Prozent. Sie selbst schildert die Zusammenarbeit mit allen Stadtratskolleginnen und -kollegen als ausgeglichen. "Jeder gibt sein Bestes, wir arbeiten gut zusammen, niemand schließt mich aus", sagt sie. Sie selbst sieht die AfD als "konservative Partei auf der rechten Seite der Politik". Eine Verbindung von Schwarz und Blau - also CSU und AfD - "wäre für uns schön", sagt Wilhelm, die auch für den Bezirkstag im Oktober als Direktkandidatin antritt.

Christina Wilhelm sitzt seit 2020 im Stadtrat Neuburg für die AfD. Foto: Dorothee Pfaffel

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) hält die Diskussion für eine Scheindebatte, die er dem Sommerloch zuordnet. "Jedes Mitglied des Stadtrates ist demokratisch gewählt. Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten. Das gilt für die AfD wie für alle anderen Parteien", macht er klar. Daher sei für ihn eine Zusammenarbeit mit der AfD in der Kommunalpolitik "kein No-Go", da es kaum irgendwelche Koalitionen gebe. "Jeder entscheidet für sich und wenn ich mit der Kollegin von der AfD der gleichen Meinung bin, dann stimmen wir für die gleiche Sache."

Matthias Enghuber wünscht sich, dass die Auseinandersetzung mit der AfD inhaltlich geschieht. "Wir müssen sie entzaubern, inhaltlich stellen und sie dadurch zurückdrängen", sagt der Neuburger. Dann würde sich schnell zeigen, dass die Alternative kaum Lösungsvorschläge hat, sondern meist nur dagegen sei.

Lesen Sie dazu auch