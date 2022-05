Neuburg

17:00 Uhr

Neuburger Ortsteil Schwalbanger wünscht sich "neue Mitte"

Die Planungen für das Bürgerfest im Neuburger Schwalbanger laufen auf Hochtouren und sie alle arbeiten mit: (von links) Stadtteilmanager Marek Hajduczek, Katharina Fröhlich (Leiterin des Hauses für Kinder St. Peter), Sigrid Busch (Familienzentrum Neuburg), Gerdi Kuyten (Rektorin Grundschule am Schwalbanger), Daniela Mayer (Jugendsozialarbeiterin an der Schwalbangerschule) und Stadtteilmanager Jürgen Stickel.

Plus Beim Bürgerfest am 14. Mai werden die Pläne für den Bewegungspark im Zentrum des Neuburger Ortsteils Schwalbanger vorgestellt. Dabei geht es um ein neues Quartierzentrum.

Von Manfred Dittenhofer

Der bundesweite Tag der Städtebauförderung am 14. Mai wird für den Neuburger Schwalbanger zu einem ganz besonderen Event. An diesem Tag findet in dem Quartier ein Bürgerfest statt und die Schwalbangerwiese wird zur Festwiese. Der Tag ist mit Bedacht gewählt. Denn zwischen der Schwalbanger Schule und dem Kindergarten soll in den kommenden Jahren ein Bewegungspark entstehen, der genau aus diesem Topf gefördert wird. Und wie „Schwalbanger Mitte“, so der Name des geplanten Quartierzentrums, aussehen soll, wird auf dem Bürgerfest detailliert vorgestellt.

