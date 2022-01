Neuburger Partnerstädte: Ein Sèter Weinfest im Sommer?

Plus Die Corona-Pandemie lähmt auch die Neuburger Partnerstädte. Trotzdem werden einige Veranstaltungen geplant. Im Juli soll das Weinfest am Schrannenplatz stattfinden.

Die „Wiederbelebung“ der Städtepartnerschaften von Neuburg sind auf den Sommer vertagt, die Pandemie lässt keine langfristige Planung zu. Die südfranzösische Stadt Sète verzeichnet derzeit eine Inzidenz von 3300, große Festivitäten und Begegnungen sind nicht möglich.