Neuburger Pfarreien freuen sich auf die Primiz eines Feldkircheners

Manuel Reichart feierte als Diakon mit Pfarrer Herbert Kohler 2021 in der Peterskirche Gottesdienste. Im Juli feiert er seine Primiz am Karlsplatz.

Plus Manuel Reichart wird zum Priester geweiht und feiert am 3. Juli auf dem Karlsplatz. Feldkirchen holt den Primizianten am Kahlhof ab. Dominic Leutgäb wird Pfarrer.

Von Winfried Rein

Nach fast 20 Jahren gibt es in Neuburg wieder eine Primiz. Der Feldkirchener Manuel Reichart feiert seine Priesterweihe am Sonntag, 3. Juli, auf dem Karlsplatz. Eine Woche zuvor weiht ihn Bischof Bertram Meier im Augsburger Dom zum Priester. „Es wird ein schönes und besonderes Fest“, da ist sich der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler sicher.

