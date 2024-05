Neuburger pilgern nach Bergen zum Bischof

Wallfahrer aus Neuburg, Bittenbrunn und Ried feierten gemeinsam mit Bertram Meier. Vor Christi Himmelfahrt kommen die Flurumgänge.

Der Mai ist der Monat der Wallfahrten und Bittgänge. Größer als sonst fiel am „ Tag der Arbeit“ die Fußwallfahrt von Neuburg nach Bergen aus. Etwa 300 Neuburger, Bittenbrunner, Rieder und Gietlhausener gingen mit Stadtpfarrer Herbert Kohler durch den Forst bis zur Wallfahrtskirche Heiligkreuz.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier erwartete die Wallfahrer

Dort warteten Ortspfarrer Walter Kaspar, die Baringer Blaskapelle und der Augsburger Bischof Bertram Meier. Mit einem „Willkommen“ begrüßten sie die Pilgerschar und feierten gemeinsam einen Gottesdienst in der prächtigen Barockkirche. Als Mitzelebranten waren Dekan Werner Dippel und Monsignore Vitus Wengert mit dabei. Die Orgel spielte Norbert Stork.

Die Wallfahrtsmesse in Baring feierte Pfarrer Walter Kaspar mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier (links). Foto: Winfried Rein

Für Bischof Bertram war es eine kleine Rückkehr. Als Kaplan in Neuburg 1991/92, war er am 1. Mai mit der Pfarrei Ried ebenfalls nach Baring gepilgert. „Außerdem erinnere ich mich noch an die Abschlussfeiern mit den Schülern in der Krypta“, so der Bischof.

Die Pfarrei Bergen gehört zum Bistum Eichstätt

Pfarrer Walter Kaspar hatte den Augsburger Bischof schon länger nach Bergen eingeladen, „nicht nur, weil ein paar Hundert Meter weiter das Bistum Augsburg beginnt“. Bergen gehört zum Bistum Eichstätt. Kaspar und Bertram Meier kennen sich aus der Zeit, als der Augsburger im vatikanischen Sekretariat in Rom gearbeitet hatte und Walter Kaspar Chef des katholischen Büros für Hessen gewesen war.

Mit der Lesung von der „Hochzeit von Kanaan“ machte der Augsburger Bischof seinen Zuhörern Mut für alle Lebenslagen. Nachdem bei der Hochzeit der Wein ausgegangen war, ließ Jesus die Gläser mit Wasser füllen und plötzlich war reichlich Wein für alle da. Diese Wandlung wiederhole sich auch heute von Tag zu Tag, so Bertram Meier, „und deshalb sollten wir alles hineinschütten in die Krüge der Liebe Gottes“. Ein besseres Mittel gegen Alltagssorgen, Leere und Freudlosigkeit gebe es nicht.

Am Nachmittag fuhr der Bischof wieder zurück nach Augsburg, dort feierte er im Hohen Dom die erste von sieben Maiandachten mit Predigten und Chorgesang. Im Mai verehren die Katholiken mit der Patrona Bavariae die Gottesmutter Maria als Patronin Bayerns. Die Maiandachten sind ihr gewidmet und oft auch die Bittgänge vom kommenden Sonntag an bis zum Feiertag Christi Himmelfahrt. Die Teilnehmer beten um den Segen für die Menschen und das Land. So geht die Pfarrei Ried kommenden Montag zum Feldkreuz Richtung Gietlhausen (Bittmesse 19 Uhr), am Dienstag Feldkirchen, Sehensand, Hl. Geist und St. Peter zum Kahlhof (19 Uhr) und am Mittwoch Bittenbrunn zum Feldkreuz am Wasserhaus (19 Uhr). Maiandacht ist jeden Sonntag in Hl. Geist (18 Uhr) und im Kahlhof (16.30 Uhr), jeden Samstag in der Kirche St. Augustin (19 Uhr). Die Kolpingfamilie feiert am 8. Mai ebenfalls in der Kahlhofkapelle eine Maiandacht um 19.30 Uhr.