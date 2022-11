Neuburger Polizei fahndet mit Bildern nach Täter: Wer kennt diesen Mann?

Ein Mann hat offenbar einer Frau die Wertsachen gestohlen und mit der fremden Karte Geld abgehoben. Nun sucht die Neuburger Polizei mit zwei Fotos nach dem Täter.

Die Polizeiinspektion Neuburg fahndet nach dem Diebstahl eines Geldbeutels und einer anschließenden Geldabhebung nach einem unbekannten Mann. Bereits am 5. August wurde laut Polizei eine 41-jährige Frau aus Neuburg in einem Verbrauchermarkt in Feldkirchen Opfer eines Diebstahls. Damals wurden der 41-Jährigen während ihres Einkaufs der Geldbeutel samt Debitkarte aus der Handtasche entwendet.

Diebstahl in Neuburg: Polizei fahndet mit Bildern nach Täter

In der Folge wurden noch am gleichen Tag am Geldautomaten einer Tankstelle am Südpark 2000 Euro vom Konto abgehoben. Der männliche Täter wurde dabei von einer Videokamera aufgezeichnet. Mittlerweile liegen der Polizei die Aufnahmen vor. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? Sachdienliche Hinweise zu der Person nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)