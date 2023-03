Neuburger Polizei stoppt mehrere E-Fahrzeuge ohne gültige Versicherung

Die Polizei stoppt in Neuburg E-Scooter-Fahrer ohne gültige Versicherung. Auch der Fahrer eines E-Bikes musste seine Fahrt beenden.

Gleich mehrere Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz konnte die Polizei Neuburg am Mittwoch feststellen. Zunächst fiel den Beamten in der Bahnhofstraße in Neuburg ein E-Scooter auf, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer wurde laut Polizei angehalten und kontrolliert. Einen gültigen Pflichtversicherungsvertrag konnte der 31-jährige Fahrer aus Neuburg nicht vorweisen.

E-Scooter ohne Versicherung in Neuburg

Gegen 15.30 Uhr konnten die Beamten in der Grünauer Straße in Neuburg einen E-Scooter feststellen, an dem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 37-jährige Mann musste seine Fahrt beenden, da keine gültige Versicherung für das Fahrzeug bestand. Gegen 17.30 Uhr konnten die Beamten erneut in der Grünauer Straße in Neuburg ein E-Bike feststellen, an dem ebenfalls kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Königsmoos, musste ebenfalls seine Fahrt beenden. (AZ)