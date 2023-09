Neuburger Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfällen

Zu einer Unfallflucht in Neuburg und einer Kollision in Karlshuld sucht die Neuburger Polizei Zeugen.

In Neuburg und in Karlshuld haben sich zwei Unfälle ereignet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 12. September stellte eine Neuburgerin ihren grauen VW-Polo gegen 19 Uhr in der Schmidstraße in Neuburg ab. Als sie am 13. September gegen 12 Uhr zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung mittig an der Fahrzeugfront ihres Autos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen.

Bei einem weiteren Unfall am 13. September gegen 14 Uhr fuhr ein 33-jähriger Königsmooser mit seinem Auto auf der Kreisstraße "Oberer Kanal" von Karlshuld in Richtung Untergrasheim. Zeitleich befuhr ein 74-jähriger, aus Berg im Gau stammend, die Kreisstraße "Schrobenhausener Straße" in Fahrtrichtung Dettenhofen. Bei der Kreuzung der beiden Straßen übersah der Fahrzeugführer den vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfällen in Neuburg und Karlshuld

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Der Rollerfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Roller wurde rundherum beschädigt (rund 500 Euro) und musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich hinter dem 74-jährigen Rollerfahrer eine bislang unbekannte Zeugin mit ihrem grauen Toyota Yaris. Es wird dringlich darum gebeten, dass sich die Zeugin bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 meldet. (AZ)