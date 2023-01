Neuburger Polizei sucht zwei Unfallverursacher

In zwei Fällen haben Unfallverursacher in Neuburg den Schaden nicht angezeigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Neuburger Polizei sind zwei Fälle von Unfallflucht gemeldet worden, das teilen die Beamten mit. Am Freitagvormittag wurde ein weißer Kleinwagen, welcher am Parkplatz hinter dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Das geschädigte Auto wurde auf der rechten Seite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08431/6711-0.

Bereits am Donnerstagabend wurde ein Auto in Neuburg in der Grünauer Straße, Höhe Hausnummer 12, beschädigt. Offensichtlich hatte ein vorbeifahrendes Auto den Spiegel des geparkten Fahrzeugs touchiert und beschädigt. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)