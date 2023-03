Neuburger Polizei wird Zeuge einer versuchten Unfallflucht

Ein 70-jähriger Autofahrer verursacht einen Unfall in Neuburg und will abhauen. Blöd nur, dass ihn ein Streifenbeamter der Polizei beobachtet hat.

Am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, konnte eine Polizeistreife der Polizei Neuburg einen 70-jährigen Autofahrer beobachten, wie dieser in der Sudetenlandstraße in Neuburg beim Einparken rückwärts gegen eine Hausfassade fuhr. Der Fahrer aus Neuburg, der den Unfall offensichtlich bemerkt hatte, war laut Angaben der Polizei gerade dabei, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.

Versuchte Unfallflucht in Neuburg

Ein Streifenbeamter konnte den Flüchtenden noch vor Ort stellen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)