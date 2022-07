Neuburger Realschüler überzeugen mit Blasmusik von ABBA bis Queen

Zum zweiten Mal finden sich Schüler der beiden Neuburger Realschulen bei einem Konzert in der Paul-Winter-Realschule zusammen und begeistern mit dem ihrem Zusammenspiel.

Die zwei Neuburger Realschulen haben sich zum zweiten Mal musikalisch vereint – bei einem Bläserkonzert fanden sich die Schülerinnen und Schüler zusammen und zeigten, wie harmonisch die beiden Bildungszentren funktionieren.

Las man das Programm des Bläserklassenkonzerts der Maria-Ward-Schule und der Paul-Winter-Schule quer, so ergab sich durchaus ein roter Faden: Ein „Majestic March“ wurde zum „High Adventure“, das aufforderte „Let’s Rock“. Damit gelang der Bläserklasse 5 c der Maria-Ward-Schule unter der Leitung von Fabian Mnich ein markanter Auftakt. Engagierte Mädchen reagierten auf den Schlachtruf ihres Dirigenten „Come on everybody!“ mit Enthusiasmus „Let’s rock!“, was auch zu einem fantasievollen, unerwarteten verbalen Schlusspunkt führte.

Weiter im Programm erfreuten die Jungs der Bläserklassen 5 b und 6 b der Paul-Winter-Schule, aufgemischt durch ein Mädchen, mit eher volkstümlichen Klängen, einem schnellen französischen Tanz „Can Can“, dem Tiroler „Allwei lustig“ bis hin zum amerikanischen Folksong „Tom Dooley“, schmissig, schwung- und temperamentvoll dargeboten, wobei die Jungs dem engagierten Dirigat Katharina Ungers folgten und Mnich am Schlagzeug assistierte. Showeffekte, wie das Aufstehen von Bläsergruppen während des Musizierens, überraschende Schlüsse und die folkloristische Gewandung trugen zum Gesamtkonzept bei.

Neuburger Realschüler treffen bei Bläserkonzert aufeinander

Der Concert March „Infinity“ mit sanftem Beginn wurde zu „Chariots of Fire“, was im dramatischen „Pirates of the Caribbean“, dem Fluch der Karibik endete, ein Ausflug in Pop- und Filmmusik, akzentuiert musiziert, temporeich und rhythmisch überraschend dargeboten von der Bläserklasse 6 b der Mädchenrealschule.

Schließlich wurde es drängend im Ablauf. 5 b und 6 b der Knabenrealschule steuerten das Ziel an mit „Go ahead“, sie meinten es ernst mit dem Queen-Titel „We Will Rock You“. Nachdem der Drummer Mnich auf Tempo gebracht worden war, ging auch das Publikum begeistert mit. Der „Final Countdown“, dargeboten mit Euphorie, Einsatz, Empathie und Begeisterung, hielt die Spannung auf hohem Niveau, und der satte Sound füllte die Aula der neuen Paul-Winter-Schule.

Ingrid Harrer-Hoffmann gelang es, dem Kooperationsprojekt, das schon zum zweiten Mal stattfand, mit ihrem mitreißenden Dirigat die finale Krone aufzusetzen, indem sie die vier Bläserklassen mit gelebter Koedukation vereinte, wie es Rektorin Sonja Kalisch in ihren Begrüßungsworten schon angedeutet hatte. „Super Trouper“, der ABBA-Pop-Song, wurde zum absoluten Höhepunkt des Konzerts, bei dem die Zusammenarbeit der beiden Realschulen und die viele Probenarbeit mit lang anhaltendem Applaus bedacht wurde.