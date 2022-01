Neuburg

vor 14 Min.

Neuburger Rentnerin lebt im Auto: Wie konnte es so weit kommen?

Plus Der Fall einer 82-Jährigen aus Neuburg, die im Auto wohnt, schlägt Wellen. Auch, weil die Frau offenbar Wohnungen abgelehnt hat. Was passiert in einem solchen Fall?

Von Andreas Zidar

Eine 82-Jährige, die seit Jahren im Auto vor einem Supermarkt wohnt – das hört sich nach einem traurigen Schicksal an, das man, wenn möglich, irgendwie vermeiden will. Kein Wunder also, dass der NR-Artikel vom vergangenen Wochenende über eben diese Frau, die auf einem Parkplatz in Neuburg wohnt, auf großes Interesse gestoßen ist. Auf den sozialen Netzwerken drückten viele Nutzerinnen und Nutzer ihr Bedauern über die Wohnsituation der Rentnerin aus. Doch man liest auch andere Rückmeldungen. Wie berichtet, hatte die Stadt der Seniorin offenbar mehrfach Wohnungen angeboten, die die Frau jedoch aus verschiedenen Gründen abgelehnt hat – einmal wohl wegen einer fehlenden Badewanne. „Selbst schuld“, ist deshalb mitunter als Kommentar im Netz zu lesen. Doch wie oft kommt es in Neuburg eigentlich vor, dass Sozialwohnungen abgelehnt werden? Und wie geht es für die Betroffenen weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen