Neuburger Ruhestandspfarrer Helmut Bullinger zum Monsignore ernannt

Bischof Bertram Meier kam zum Kaffee beim Neuburger Ruhestandspfarrer Helmut Bullinger vorbei und ernannte ihn zum Monsignore.

Dass der Bischof zu Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus vorbeischaut, kommt nicht oft vor. Beim Neuburger Ruhestandspfarrer Helmut Bullinger genehmigte sich Bischof Bertram Meier aus Augsburg jetzt einen Tee und ein paar Plätzchen.

Im Gespräch bekundete er mehrfach seinen Respekt vor dem Gastgeber, der mit seinen 101 Jahren der älteste Priester im Bistum ist. Auch deutschlandweit dürfte Helmut Bullinger nur wenige Priesterkollegen haben, die wie er seit 72 Jahren im Dienste der Kirche und Seelsorge stehen. Bullinger war im Mai 1951 in Dillingen von Bischof Josef Freundorfer geweiht worden.

Neuburg: Helmut Bullinger zum Monsignore ernannt

Für diese langjährige Treue ernannte der Bischof nun Helmut Bullinger im Auftrag von Rom zum „Kaplan seiner Heiligkeit“. Solche Ehrenbezeichnungen mit der Anrede „Monsignore“ vergibt Papst Franziskus nur noch relativ selten. „Helmut hat sie wirklich verdient“, sagte Bertram Meier. „Er ist ein Vorbild für Generationen von Mitbrüdern und Gläubigen." Der Bischof erinnerte insbesondere an Bullingers Zeit in Manching, wo er 34 Jahre lang als Pfarrer und „Seelenhirte“ gearbeitet hatte. „Dort warst Du eine Institution“, so Bertram Meier. 20 Jahre lang war er zudem Dekan gewesen. Die Marktgemeinde ernannte ihn zum Ehrenbürger.

Seit über 30 Jahren hilft der Ruhestandspfarrer in der Pfarrei St. Luzia in Zell aus. Außerdem freuen sich die Ordensschwestern von Maria Ward, wenn er in ihrem Kloster einen Gottesdienst hält. Die Begleitung von 16 Kaplänen in seiner Amtszeit und der Umgang mit Priesterkollegen sprächen für das Einfühlungsvermögen von Pfarrer Helmut Bullinger. „Du hast wirklich die Herzen der Menschen erreicht“, gratulierte der Augsburger Bischof seinem (dienst)ältesten Geistlichen.

Der Geehrte bedankte sich herzlich und hatte auch gleich ein paar Anekdoten aus seinem langen Leben parat. Bischof Bertram antwortete mit einem Wunsch: „Wenn Du eines Tages droben im Himmel bist, dann könntest Du sagen, dass Augsburg ein gutes Bistum ist.“