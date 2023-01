Neuburger schlägt in der Silvesternacht auf Frau ein

In der Silvesternacht eskaliert ein Streit zwischen zwei Neuburgern. Bei der Auseinandersetzung ist Alkohol im Spiel.

Ein verbaler Streit hat in Neuburg mit einer Körperverletzung und einer Leichtverletzten geendet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 31. Dezember gegen 23.45 Uhr kam es in Neuburg in der Ostendstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 28-jährigen Neuburger und einer 21-jährigen Neuburgerin.

Im weiteren Verlauf schlug der 28-Jährige auf die jüngere Frau ein. Diese wurde hierdurch im Gesicht verletzt und musste sich mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus begeben. Beide Beteiligte waren alkoholisiert. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. (AZ)