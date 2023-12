Neuburger schlägt Polizeibeamte und Arzt

Ein betrunkener 25-Jähriger hat einem Polizeibeamten in Neuburg mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Dabei blieb es nicht. Was weiter passiert ist.

Zwei leichte verletzte Polizeibeamte und ein leicht verletzter Arzt, so lautet die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 1.30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung am Neuburger Elisenplatz auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Türsteher einer Lokalität und einem alkoholisierten 25-jährigen Neuburger aufmerksam. Nachdem der Gast des Lokales verwiesen wurde, kam es offenbar zu einer tätlichen Streitigkeit zwischen beiden, berichtet die Polizei.

Als im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme die Personalien des 25-Jährigen festgestellt werden sollten, versuchte sich dieser zu entfernen. Als er schließlich in der Schrannenstraße festgehalten werden konnte, griff er einen Polizeibeamten an und verpasste ihm einen Faustschlag gegen den Kopf. Nachdem es gelungen war, dem Neuburger Handfesseln anzulegen, um so weitere körperliche Angriffe zu verhindern, wurde er zu einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus verletzt der Neuburger einen Arzt

Die zwischenzeitlich verständigte Staatsanwaltschaft orndete aufgrund des vorangegangenen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eine Blutentnahme an. Bei der Entnahme der Blutprobe trat er dem durchführenden Arzt in den Bauch und verletzte einen weiteren Polizeibeamten. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen gelang schließlich die Entnahme einer Blutprobe. Der 25-jährige Neuburger wurde anschließend in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. (AZ)