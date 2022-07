Neuburger Schloßfest 2023: Vorbereitungen für Steckenreitertanz beginnen

Die Vorbereitungen für das Neuburger Schloßfest 2023 laufen. Nun treffen sich die Interessentinnen und Interessenten des Steckenreitertanzes für ein erstes Kennenlernen.

Wie bereits berichtet, beginnen nun die Vorbereitungen für den Steckenreitertanz 2023. Hierfür findet ein Treffen für alle Interessenten am Sonntag, 24. Juli, um 15 Uhr in der Turnhalle der neuen Paul-Winter-Realschule (Kreuter Weg 10) statt. Herzlich eingeladen sind Kinder von neun bis 14 Jahren, gerne mit ihren Eltern, um sich über die Planungen zu informieren. Die Verantwortlichen des Verkehrsvereins „Freunde der Stadt Neuburg“ wünschen sich laut Mitteilung sehr, dass auch Buben, die Lust haben, sich tänzerisch zu beteiligen, an diesem Treffen teilnehmen.

Schloßfest 2023 in Neuburg: Bewerber für Steckenreitertanz treffen sich

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, der Steckenreitertanz wird ab Herbst 2022 von erfahrenen Trainerinnen mit den Jugendlichen zusammen einstudiert. Für den Termin in der Turnhalle bitte saubere Hallenturnschuhe mitbringen. Für Rückfragen bezüglich eventueller Terminprobleme wenden sich Interessierte an Sandra Linden (sandra.antonia.linden@gmail.com). Alle anderen Fragen werden am 24. Juli vor Ort geklärt. (AZ)

