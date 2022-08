Neuburger Schreiner beschäftigt gleich drei ausgezeichnete Azubis

Bei Schreiner Fortner in Neuburg hagelt es heuer gute Noten bei den Azubis. Gleich drei von ihnen wurden ausgezeichnet.

Gleich drei ausgezeichnete Auszubildende beschäftigt momentan der Neuburger Schreiner Bernhard Fortner. Doppelt schön für den Schreinermeister in einer Zeit, in der Handwerksbetriebe oftmals händeringend Nachwuchs suchen. Wobei: Bernhard Fortner selbst kann nicht klagen. Zum einen sorgen das noch immer beliebte Schreinerhandwerk und zum anderen ein breites Spektrum an Betätigungsmöglichkeiten noch für genügend Bewerbungen bei der Neuburger Schreinerei.

So bildet Fortner inzwischen auch im dualen Studium aus. Yara Björnsen beendet gerade ihr erstes Lehrjahr und studiert dazu Innenarchitektur. Ihre Jahrgangsnote in diesem ersten Jahr: Eine 1,1. Denselben Notenschnitt erreichte Theresa Schinko im zweiten Lehrjahr. Und Dario Munzinger schloss gerade seine Ausbildung mit einer 1,4 ab. Er erhielt dafür den bayerischen Staatspreis. Für Fortner ganz wichtig: Munzinger bleibt der Neuburger Schreinerei erhalten. „Dass die Mädchen und Jungs anschließend auch bei uns weiterhin arbeiten, dafür bilden wir aus.“

Mit einer glatten Eins schloss Theresa Ruthardt ihre Schreinerlehre ab. Auch sie erhielt den bayerischen Staatspreis dafür. Und beide, sowohl der Junggeselle als auch die Junggesellin, sind in der Auswahl zur „Guten Form“, einem Wettbewerb der Schreinerinnung Neuburg-Schrobenhausen, bei dem die besten Gesellenstücke prämiert werden.

Wen Bernhard Fortner ausbildet, den möchte er auch im Betrieb halten. Daher plant er mit je einen Azubi pro Lehrjahr. „Heuer allerdings lassen wir ein Jahr aus, da ich dieses Jahr zwei Absolventen in den Betrieb bekomme.“ (mad)