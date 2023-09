Neuburger Schüler gewinnt Chemie-Wettbewerb

Felix Silbernagl vom Neuburger Descartes-Gymnasium hat einen Chemiewettbewerb gewonnen und sich damit bundesweit gegen mehr als 4000 Konkurrenten durchgesetzt.

Der Neuburger Schüler Felix Silbernagl hat beim Wettbewerb „Chemie – die stimmt!“ den ersten Platz erzielt. Laut Pressemitteilung handelt es sich hierbei um einen jährlichen Chemiewettbewerb für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, der in vier Runden zum Recherchieren, Knobeln und Experimentieren im Fach Chemie einlädt. An dem Wettbewerb, der bereits im vergangenen Schuljahr 2022/2023 begonnen hat, nehmen in den höheren Runden nur noch Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe Teil.

Die erste Runde - eine Hausaufgabenrunde, bei der die Schülerinnen und Schüler eigenständig Aufgaben bearbeiten können - wurde von Felix Silbernagl übersprungen. Er hat sich stattdessen durch seine erfolgreiche Teilnahme an der Internationalen Chemieolympiade (IChO) für die zweite Runde qualifiziert, die an der Technischen Universität München (TUM) in Garching stattfand. Dort hat Silbernagl den ersten Platz in seiner Altersstufe (10. Jahrgangsstufe) geholt und war damit für die dritte Runde, den Regionalwettbewerb Süd in Darmstadt, qualifiziert, wo auch die Siegerinnen und Sieger der anderen südlichen Bundesländer antraten. Hier konnte der Neuburger Schüler ebenfalls den ersten Platz in seiner Altersstufe belegen und so führte ihn seine Reise zum Bundesfinale in Leipzig.

Wie auch in der dritten Runde mussten sich die Schülerinnen und Schüler nun im Bundesfinale in theoretischen und praktischen Prüfungen beweisen. Silbernagl, der inzwischen die elfte Klasse besucht, konnte sich in der höchsten Altersstufe als Sieger in dem Wettbewerb durchsetzen.

An der Universität Leipzig musste er in der praktischen Prüfung im Labor Versuche aus der Organischen, Anorganischen und Physikalischen Chemie durchführen und auswerten. Beispielsweise stellte er in der Organischen Chemie in einer Aldolkondensation aus Benzaldehyd und Acetophenon den aus der Parfümerie bekannte Stoff Chalkon her.

In der neunten Jahrgangsstufe konnte sich ebenfalls ein bayerischer Schüler, Niklas Damian Rajczy aus Erding, als Sieger durchsetzen. Silbernagl und Rajczy haben sich damit bundesweit gegenüber mehr als 4000 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt.

Das Descartes-Gymnasium ist laut Mitteilung stolz auf seinen erfolgreichen Schüler. Schulleiter Peter Seyberth ließ sich in einem Gespräch zusammen mit dem betreuenden Lehrer Markus Helldobler ausführlich über den Wettbewerb berichten und sprach Silbernagl seine Anerkennung für seine außergewöhnliche Leistung aus. (AZ)