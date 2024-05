Neuburger Schüler ist bei der Chemieolympiade 2024 erneut auf Erfolgskurs

Felix Silbernagl vom Neuburger Descartes-Gymnasium nimmt am Bundesfinale der Chemieolympiade teil. Bald will er Deutschland international repräsentieren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Felix Silbernagl, der das Descartes-Gymnasium in Neuburg besucht, mit herausragenden Leistungen bei der Chemieolympiade überzeugt. In diesem Jahr knüpfte er an seine Erfolge an und erreichte erneut das Bundesfinale in Kiel, das aktuell bis Samstag, 18. Mai, stattfindet. Somit gehört er wieder zu den 15 besten Schülerinnen und Schülern im Fach Chemie in ganz Deutschland.

Felix Silbernagl ist Schüler am naturwissenschaftlich technologischen Zweig seiner Schule und hatte somit bereits ab der 8. Klasse das Fach Chemie. Auf Anregung seines Betreuers Markus Helldobler hat er sich am Ende der 9. Klasse zum ersten Mal an die Aufgaben der Chemieolympiade gewagt und in der 10. Klasse zusätzlich noch an dem Wettbewerb „Chemie - die stimmt!“ teilgenommen. Weil er dort im vorigen Schuljahr den ersten Platz holte, konnte er in der aktuellen Chemieolympiade die erste Runde gleich überspringen und begann direkt mit der Klausur zur 2. Runde.

Felix Silbernagl peilt Platz im deutschen Team an

In Göttingen bewies Felix Silbernagl im Auswahlseminar der besten 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut sein außergewöhnliches Talent. In theoretischen Klausuren und praktischen Laborarbeiten stellte er sein tiefgreifendes Verständnis chemischer Konzepte und Vorgänge unter Beweis. Seine Leistungen würdigten die Juroren mit einem Platz unter den besten 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Deutschlands. Sein Ziel ist klar: Er möchte auch in Kiel sein Talent unter Beweis stellen und einen der begehrten Plätze im deutschen Team für die internationale Endrunde ergattern. Diese findet im Juli in in Riad (Saudi-Arabien) statt. Sollte er es schaffen, unter die besten vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kommen, könnte er nicht nur das Descartes-Gymnasium, sondern ganz Deutschland im Fach Chemie repräsentieren.

Neuburger Descartes-Gymnasium ist stolz auf den Schüler

Schulleiter Peter Seyberth würdigt Felix Silbernagls Engagement und Talent: "Felix zeigt eine außerordentliche Begabung und Begeisterung für die Chemie. Seine Leistungen sind eine Bereicherung für unsere Schule und ein Beweis für die hervorragende Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts am Descartes-Gymnasium." (AZ)