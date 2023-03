Neuburg

vor 32 Min.

Die Neuburger Schulkinowoche war ein voller Erfolg

Plus 2900 Anmeldungen zählte der Kinopalast in Neuburg – so viele wie schon lange nicht mehr. Vom Klassiker "Räuber Hotzenplotz" bis zum Dokumentarfilm "Bigger than us".

Von Lisa-Marie Kuegler Artikel anhören Shape

Eine Woche noch laufen die bayernweiten Schulkinowochen, so auch im Neuburger Kinopalast. Mit fast 3000 Anmeldungen zählt dieses Jahr zu einer der Erfolgreichsten. Dabei seien vor allem Filme für die Kleinen, also Vor- und Grundschulkinder, beliebt, freut sich Kinobetreiber Roland Harsch. Insbesondere der Film "die Häschenschule" kommt in dem jungen Alter gut an. "Wir haben auch 'Rabe Socke' noch einmal auf Wunsch einiger Schulen mit aufgenommen", fügt Harsch hinzu.

Bereits ein Dreivierteljahr zuvor muss der Kinobetreiber in einer Liste mit etwa 100 Filmen, die auswählen, welche er in den Schulkinowochen anbieten will. "Da ist es immer sehr schwierig, den richtigen Riecher zu haben", gibt er zu bedenken. Auch in Bezug auf das Alter ist die Auswahl der Filme wichtig, denn eines will Harsch vermeiden: ein verängstigtes oder gar weinendes Kind. "Es soll ja ein schönes Erlebnis sein", betont der Betreiber des Neuburger Kinopalastes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen